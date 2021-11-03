Мужчина ценой своей жизни спас повисшую на высотном аттракционе женщину

Сотрудник заповедника в американском штате Калифорния пожертвовал собой ради спасения застрявшей на высотном аттракционе женщины. Об этом сообщает издание Daily Mail.

34-летний Хоакин Ромеро работал на аттракционе La Jolla Zip Zoom Zipline в заповеднике Ла Джолла Индиан в долине Паума. Он помогал одной из посетительниц закрепить оборудование, когда женщина начала съезжать по канату.

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Ромеро схватил ее за ремень безопасности и попытался остановить. В результате женщина утащила его с собой. Они повисли на высоте 30 метров над землей. Ромеро испугался, что они оба погибнут, так как конструкция не выдержит веса двоих человек, и отпустил женщину. В результате падения мужчина получил множественные травмы. Ценой своей жизни американец спас посетительницу аттракциона.

Пожарные извлекли Ромеро при помощи веревок. Его доставили в больницу, где он скончался. Посетительница аттракциона осталась невредима. Максимальный вес, который способен выдержать зиплайн — 113 килограммов, а минимально допустимый вес для катания на аттракционе — 29 килограммов.

Руководство аттракциона заявило, что потрясено потерей сотрудника и подчеркнуло, что проведет расследование произошедшего в сотрудничестве с полицией. В заповеднике есть три различных зиплайна длиной от 90 до 820 метров. При катании на них посетители развивают скорость до 88 километров в час.

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