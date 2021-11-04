В российском регионе на праздники приостановили работу алкомаркетов

Власти Хабаровского края с 4 по 7 ноября приостановили в ряде городов работу алкомаркетов

Власти Хабаровского края на период праздников — с 4 по 7 ноября включительно — приостановили в ряде городов региона работу алкомаркетов. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте местной администрации, подписал губернатор Михаил Дегтярев.

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В документе уточняется, что речь идет о специализированных алкомаркетах, а также магазинах, где объем спиртного превышает 50 процентов реализуемого ассортимента. Ограничения коснутся Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре, Бикина, поселка Переяславка района имени Лазо, а также Хабаровского района.

Ранее сообщалось, что с 4 по 12 ноября в перечисленных населенных пунктах закроют торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и культурные объекты, а общепит сможет работать только навынос. Детские сады, школы и колледжи при этом продолжают работать в обычном режиме.

В Хабаровском крае также разыграют среди привитых от COVID-19 жителей необычные призы, например, чистку рта, микроволновую печь и три тонны угля.