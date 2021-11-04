Россиян научили правильно есть хинкали

Повар тбилисского ресторана «Колхети» Нана Квирквелия научила россиян правильно есть хинкали. Ее слова приводит РИА Новости.

«Не соглашусь с тем, что кушать хинкали вилкой считается дурным тоном. Дурным тоном считается разрезать хинкали вилкой и ножом. Но если вилку воткнуть в "хвостик", перевернуть его и выпить весь бульон, то можно не только уберечься от горячего "сока", но и не испачкать руки», — сказала повар.

По словам Квирквелии, основное «тело» хинкали не нужно прокалывать вилкой, так как из него может вытечь весь сок. Она также отметила, что запивать это блюдо вином не принято.

Повар добавила, что сегодня туристов все больше интересует хинкила — мини-вариант хинкали.

В октябре повар грузинского ресторана «Мтиулури» Дима Квелаидзе заявил, что «хвостик» хинкали играет лишь вспомогательную роль, его не принято есть.