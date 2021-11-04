Российская олимпийская чемпионка описала Игры в Токио одной фразой

Российская гимнастка Ангелина Мельникова в интервью «Ленте.ру» поделилась впечатлениями от Олимпийских игр в Токио.

На вопрос, как описать соревнования одной фразой, спортсменка ответила: «Наверное, "невозможное возможно"». Она добавила, что стала больше верить в себя. «Вот я сколько выступала до этого, и Америка была просто непробивной! Даже если мы все идеально проходили, все равно не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: "А как так поменялось?" Потом понимаешь, что просто время прошло, и все не вечно», — подчеркнула Мельникова.

Ангелина рассказала, что самым сложным на Играх было пережить падение с брусьев во время выступления на отдельных снарядах. «Был хороший шанс, но он был упущен, к сожалению. Просто всегда себя не то чтобы оправдываешь, но знаешь, что... Например, у меня на Олимпиаде было 16 выходов. То есть я 16 раз поднимала руку. Такой темп труден и физически, и психологически. После золотой медали в команде и после медали в многоборье я чуть расслабилась. Чуть не хватило концентрации из-за того, что она была потрачена в предыдущие дни. Самым важным было, конечно, командное многоборье, там мы отдали просто все силы», — пояснила гимнастка.

Мельникова — серебряный призер Олимпиады 2016 года в командном многоборье, олимпийская чемпионка 2020 года в том же виде программы, а также обладательница бронзовой награды в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021-го чемпионате мира россиянка стала абсолютной чемпионкой.