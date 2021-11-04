Курьер продал служебный мопед в первый день работы

В Киеве мужчина устроился на работу курьером и продал служебный мопед в первый день работы

Правоохранители задержали в Киеве мужчину, который устроился на работу курьером и продал служебный мопед в первый же день работы. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Работник службы доставки, в которую устроился на работу 21-летний киевлянин, рассказал о происшествии полицейским, которые, в свою очередь, изучили видеозаписи с городских камер и задержали злоумышленника. Выяснилось, что подозреваемого ранее привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

«Злоумышленник продал транспортное средство неизвестному, а полученные средства потратил на собственные нужды», — говорится в сообщении. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что Малиновский районный суд Одессы в качестве наказания обязал двух мужчин, укравших автозапчасти, читать произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко. Необычная мера наказания призвана побудить воров понять общечеловеческие ценности и отношения собственности.