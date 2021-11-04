Фитнес-инструктор оценила пользу спортивных онлайн-тренировок

Фитнес-инструктор Виктория Витковская оценила пользу спортивных онлайн-тренировок. По ее словам, они удобны и востребованы, поскольку дают возможность выбрать комфортное время и место, передает радио «Спутник в Крыму».

«Допустим, если у человека начинается рабочий день в 7:00, он может выйти на связь из дома, полчаса активно тренироваться, потом пойти в душ и уже по своим делам. У него есть режим, он связан определенным временным промежутком, чувствует себя в форме и тонусе», — пояснила тренер.

Витковская отметила, что заниматься можно как с инструктором, так и самостоятельно, но первый вариант предпочтительнее, потому что специалист поможет отрегулировать нагрузку, подскажет необходимые упражнения и сможет верно оценить состояние человека.

Эксперт добавила, что онлайн-тренировки эффективны в том случае, если занимающийся является продуктивной единицей, в этом случае можно скачать приложение и постепенно начать работать. Если же самостоятельно не получается, имеет смысл найти педагога, это дороже, но повышает результативность.

Витковская посоветовала каждому человеку, вне зависимости от того, на удаленке он или на рабочем месте, установить режим дня и ввести в него простые упражнения для двигательной активности.

Ранее врачи дали советы, как поддержать свое здоровье в домашних условиях в период нерабочих дней. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал отказаться от спиртного и начать правильно питаться, а также заниматься физическими нагрузками. Фитнес-тренер Станислав Милославский посоветовал заниматься физической нагрузкой, как минимум проходить ежедневно по десять тысяч шагов, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему.

