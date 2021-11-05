Стало известно о беременности молодой жены популярного российского телеведущего

Известный российский ведущий Константин Ивлев готовится стать отцом в третий раз. Об этом сообщила молодая жена Ивлева Валерия, ее слова приводит StarHit.

Журналистка и модель, которая младше своего избранника на 19 лет, призналась, что находится на четвертом месяце беременности, и пара уже готовится стать родителями. «Мне почти 30 лет, и этот малыш станет для нас очень долгожданным ребенком. Он будет расти окруженным любовью, да и уже сейчас он ей окружен. По-другому и не может быть в семье, где любовью наполнено абсолютно все», — отметила она, добавив, что отлично себя чувствует и не сомневается, что ее супруг станет замечательным отцом.

Стало известно, что для жены Ивлева это будет первый ребенок, а для самого ведущего, который в прошлом уже был женат, — третий.

Ранее популярный шеф-повар рассказал о том, как поддерживает отношения с детьми от первого брака. Он напомнил, что два года назад развелся с супругой, и признался, что с тех пор перестал уделять много времени воспитанию семилетней дочери. Рассказывая о 20-летнем сыне, ведущий отметил, что тот сначала учился на повара, но потом понял, что это не его стезя, и отправился в небольшое путешествие, чтобы найти себя и понять, чем он хочет заниматься.