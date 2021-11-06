Издевательства над россиянином в центре социальной помощи сняли на видео

В Красноярске в центре социальной помощи сотрудник издевался над россиянином и угрожал утопить его в Енисее. Видео инцидента публикует Telegram-канал издания NGS24.

На снятых кадрах видно, что на полу лежит связанный мужчина. Автор видео называет его свиньей и спрашивает, сколько россиянин выпил. Он также угрожает ему и пинает ногами. На видеозаписи связанный россиянин кричит на своего обидчика. На его голове и футболке видны следы крови.

По данным издания, инцидент произошел 5 ноября. В центре помощи объяснили, что сотрудники таким образом пытались усмирить мужчину, который был якобы сильно пьян.

«Потому что не было другой возможности его нейтрализовать. Лицо у него красное, потому что на него был распылен перцовый баллончик. Когда человек перепивает, его трудно остановить. Пришлось нейтрализовать подручными средствами», — заявили в центре.

Читатель издания рассказал, что людей в центр социальной помощи заманивают с помощью визиток. На них написано, что организация обещает питание, одежду и работу. На визитке есть номер телефона центра, но названия нет, сообщил житель Красноярска.

После случившегося полиция начала проверку.

Ранее из кризисного центра «Мамин дом» в Казани пропали жительницы Дагестана Айшат Сайгидгусейнова и Фатима Сайгитова. Они прибыли в центр вместе с малолетней дочкой 18 октября, но уже вечером туда ворвались несколько мужчин в полицейской форме и забрали девушек. Обе дагестанки жаловались работникам кризисного центра на принудительное замужество и запрет выходить из дома.