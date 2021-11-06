Россия отреагировала на обвинения в чрезмерной военной деятельности в Крыму

Военное присутствие России в Крыму легитимно и носит оборонный характер. Так на обвинения в чрезмерной военной деятельности России в Крыму отреагировал замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, все действия российских военных нацелены на обеспечение безопасности граждан и страны. Дипломат подчеркнул, что заявления Грузии и Украины о том, что военное присутствие России в Черном и Азовском морях угрожает региональной безопасности, беспочвенны. «Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье — это как раз фактор стабильности», — отметил он.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Севастополь на День народного единства 4 ноября. В ведомстве заявили, что Россия «как государство-оккупант» может проявлять заботу о жителях временно оккупированных территорий по-другому: например, «прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.