«Бесконтактный» нокаут боксера на турнире в Грозном объяснили

Врач Шилов заявил, что боксер Ларти совершил нетипичное падение в бою с Эдиловым в Грозном

Врач-хирург, мастер спорта России по карате Михаил Шилов объяснил результаты поединка между россиянином Абдулкеримом Эдиловым и представителем Ганы Ричардом Ларти на турнире профессиональных боксеров «Время Легенд 7». Его слова приводит РЕН ТВ.

Шилов заявил, что Ларти совершил нетипичное падение, однако подчеркнул, что при размене ударами существует накопительный эффект, из-за чего спортсмены падают в самый неожиданный момент. «Не хочу даже разбирать тему "договорняка". Я ее опускаю. Мы видим то, о чем я говорю "накопилось"», — подчеркнул врач.

Поединок между Эдиловым и Ларти прошел 3 ноября. Россиянин нокаутировал соперника на 43-й секунде. Часть пользователей сети посчитала, что бой носил договорной характер, так как африканец упал без какого-либо контакта от соперника.

Эдилов — бывший боец UFC. Два года он занимался профессиональным боксом, одержав четыре победы нокаутом в четырех поединках. Спортсмен — друг главы Чечни Рамзана Кадырова и тренер детей политика в клубе «Ахмат».