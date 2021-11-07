Европейская лига плавания объяснила лишение сборной России серебра ЧЕ

Лишение сборной России по плаванию серебряной медали чемпионата Европы на короткой воде в смешанной эстафете 4 по 50 метров вольным стилем связано с нарушением командой регламента соревнований. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщили в пресс-службе Европейской лиги плавания (LEN).

Россияне нарушили заявленный порядок расстановки на заплыв. «Инцидент разбирали судьи постфактум, анализируя видеозапись заплыва», — объяснили в LEN.

В составе сборной России выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева. Они разделили второе место с национальной командной Италии и получили серебряные медали. Наград их лишили после протеста сборной Польши.

Турнир проходил в Казани. Соревнования завершились в воскресенье, 7 ноября.