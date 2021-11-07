Сборную России по плаванию лишили серебра чемпионата Европы

Сборную России по плаванию дисквалифицировали и лишили медалей в кролевой эстафете ЧЕ

Сборную России по плаванию лишили серебряных медалей в смешанной кролевой эстафете четыре по 50 метров на чемпионате Европы, проходящем в Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россияне Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова, Мария Каменева преодолели дистанцию за 1 минуту 29,40 секунды и разделили второе место с национальной командной Италии. Они уже получили серебряные медали, однако затем были дисквалифицированы из-за протеста сборной Польши.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что причиной стало нарушение заявленного порядка расстановки на эстафету. «Обычная техническая досадная ошибка, которая случается в запарке у спортсменов», — заявил тренер команды Сергей Чепик.

Победителями стали представители Нидерландов, показавшие время 1 минуту 28,93 секунды. Спортсмены из Польши переместились на третье место.

Чемпионат Европы по плаванию завершится 7 ноября.