Задержание якутского шамана Габышева в Екатеринбурге опровергли

Информация о задержании и помещении в психбольницу в Екатеринбурге Александра Габышева, так называемого якутского шамана, оказалась ложной. Опровержение публикует Telegram-канал «Вечерние ведомости».

Там сообщили, что в уральском городе действительно задержали шамана, но не Габышева, а некоего Дылык Хана из Улан Удэ. Отмечается, что что у него также есть справка из психиатрической больницы. Канал также привел фотографию Дылык Хана.

Адвокат Габышева Алексей Прянишников, в свою очередь, сообщил, что обзвонил все районные отделы полиции Екатеринбурга и Свердловскую областную психиатрическую больницу. Ему нигде не подтвердили доставление к ним якутского шамана.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Габышев был задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу. При этом его представители отмечали, что он должен находиться в лечебнице в Новосибирске.

В феврале на Габышева завели уголовное дело о нападении с мечом на сотрудника Росгвардии по части 2 статьи 318 УК («О применении насилия в отношении представителя власти»). В январе его принудительно поместили в психоневрологический диспансер за отказ лечиться после постановки на учет. В 2020 году врачебная комиссия заключила, что Габышев нуждается в активном диспансерном наблюдении и должен посещать психиатра. Он ходил к врачу с июля по декабрь, но в середине декабря заявил, что не будет продолжать, и пропустил январский визит, а также перестал отвечать на звонки врача.