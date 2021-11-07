Российские ученые предрекли исчезновение флюорографии

Заведующий рентгеновским отделением московской больницы №52 Василий Паршин заявил, что ученые нашли замену флюорографии как методу диагностики. В скором времени его заменит более точная компьютерная томография, сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Паршин напомнил, что изначально флюорография была придумана для выявления туберкулеза. Данный метод помогал медикам выявлять изменения, характерные для заболевания, и при этом экономить расходные материалы. Позднее флюорография стала применяться в качестве скринингового метода и отвечала на вопрос: есть изменения, похожие на туберкулез, или нет.

В настоящее время уже существуют современные флюорографы. По словам врача, у аппаратов расширился спектр выявляемой патологии, однако есть более информативные методы исследования. «Как только при флюорографии выявляется какая-либо патология: воспаление, фиброз, опухоль, инородное тело, то человек пойдет на компьютерную томографию», — пояснил Паршин. Рентгенолог добавил, что в дальнейшем по мере распространения компьютерных томографов в России флюорография будет применяться все реже и таким образом может исчезнуть.

Ранее онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае заявили, что паразит Toxoplasma gondii помогает в борьбе со злокачественными заболеваниями. Он живет в клетках хозяина и способен вырабатывать большое количество белков для противодействия его иммунной защите. Врачи надеются, что таким способом можно будет лечить карциному простаты и многие опухоли у детей.