Российскую блогершу заподозрили в вандализме

В городе Дубовка под Волгоградом блогерша Каролина Нгуен испортила объект культурного наследия, за что ей может грозить уголовная ответственность. Девушку заподозрили в вандализме после того, как она нарисовала на стене крылья ангела и записала на фоне граффити короткий ролик, передает радиостанция «Говорит Москва».

Акт вандализма был совершен в отношении постройки 1913 года, входящей в ансамбль зданий «Дом Артамонова». Глава местной администрации Василий Улитин уже отреагировал на произошедшее и пообещал принять соответствующие меры.

В анонимном Telegram-канале «Дубовский базар» говорится, что Нгуен поддержала еще одна блогерша. Она сняла видео, в котором возмутилась, что на здании есть и другие граффити, включая надписи, содержащие нецензурную лексику. Однако, по ее словам, до появления крыльев объект культурного наследия никого не интересовал.

Дом купца Артамонова является памятником архитектуры регионального значения. Его строительство было завершено в 1913 году.

Ранее стало известно, что в Чеченской Республике полиция наказала нескольких человек, которые оставили надписи на отбойниках по дороге к озеру Кезеной-Ам. На конструкциях краской были написаны названия местных населенных пунктов, мужские и женские имена, а также номера автомобилей. Виновникам назначили общественные работы.