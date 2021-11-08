Россиянку забили до смерти из-за съеденных продуктов

В Хабаровском крае задержали забивших до смерти 61-летнюю пенсионерку

В Хабаровске были задержаны двое россиян, которые забили до смерти 61-летнюю женщину. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 4 ноября после совместного употребления алкоголя в квартире потерпевшей, подозреваемые обнаружили, что хозяйка съела принесенные продукты. Мужчины взяли доску и деревянную палку, и сильно избили пенсионерку. В результате потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей») УК РФ.

25 октября сообщалось, что в Забайкальском крае двое мужчин предстанут перед судом за убийство женщины и сокрытие ее тела.