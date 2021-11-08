Россия обсудит Афганистан на конференции в Дели

Индия проведет у себя международную конференцию по вопросам безопасности в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на индийский МИД. Обсуждение, в котором примет участие и Россия, пройдет в Дели под председательством советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала.

«В Делийском диалоге по региональной безопасности по Афганистану примут участие Иран, Казахстан, Киргизская Республика, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые будут представлены соответствующими советниками по национальной безопасности или секретарями советов безопасности», — заявило ведомство.

Ранее 8 ноября стало известно, что в распоряжении России заранее имелась информация о том, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическая организация) не встретят сопротивления при попытке взять столицу Афганистана Кабул в августе этого года.