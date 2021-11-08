Канадский министр попался с алкоголем на рабочем месте и подал в отставку

Министр лесной промышленности и сельского хозяйства канадской провинции Альберта Девин Дришен публично признал, что у него проблемы с алкоголем, и подал в отставку после того, как попался со спиртным на рабочем месте и об этом рассказали СМИ. Дришен написал об этом в своем Facebook.

«Я признаю, что мое поведение с алкоголем стало проблемой для правительства в целом. Я глубоко жалею, что так вышло, и я решил, что для провинции и лично для меня будет лучше уйти с позиции и сконцентрироваться на собственном здоровье и благополучии», — написал Дришен.

Ранее СМИ распространили слова сотрудников местного правительственного аппарата: те рассказали, что Дришен регулярно пьянствовал на рабочем месте: специально ради этого закрывал дверь и пускал только тех, кто назовет «кодовое слово».

В 2007 году статс-секретарь администрации шведского премьер-министра Ульрика Шенстрем подала в отставку из-за появившейся в прессе информации о том, что она злоупотребляет алкоголем.