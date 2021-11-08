Сменившим фамилию кандидатам предложили ограничить право участия в выборах

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил временно ограничить право участия в выборах россиянам, которые недавно сменили фамилию. Соответствующее письмо направлено главе Совфеда России Валентине Матвиенко, передает RT.

По мнению политолога, в избирательных кампаниях нередко используются однофамильцы реальных политических деятелей. Если же такого человека нет, то для участия в выборах в качестве так называемых спойлеров находили тех, кто готов оперативно сменить имя и фамилию.

В связи с этим Орлов предложил запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов тем, кто сменил фамилию в течение года, предшествовавшего дню голосования. Исключением станут случаи, когда фамилия сменилась после регистрации брака.

В сентябре избирательная комиссия Санкт-Петербурга отклонила жалобы кандидата в депутаты Государственной Думы, а также в депутаты Законодательного собрания города от партии «Яблоко» Бориса Вишневского на появление в избирательных бюллетенях кандидатов, которые изменили имя и фамилию на такие же, как у него. Там отметили, что это предусматривается только в том случае, если имеется полное совпадение фамилии, имени и отчества.