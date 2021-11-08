В российский город привезли икону для молитв от коронавируса

В Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске доставили икону святого Никифора Прокаженного с частицей мощей. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Как пояснил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, в последнее время именно этому святому верующие молятся об избавлении от коронавируса.

«Можно приходить к иконе святого Никифора, приводить своих близких. В первую очередь нужно попросить об исправлении своей жизни. А затем о помощи в избавлении от нынешнего морового поветрия», — рассказал митрополит. Сколько времени икона пробудет в российском городе, он не уточнил.

Пре­по­доб­ный Ни­ки­фор (в ми­ру Ни­ко­лай Джа­на­ка­кис) родился на острове Крит в 1890 году и скончался в 1964 году. На протяжении жизни он страдал от проказы. К лику святых его причислили в 2012 году.