В Индии полицейский расстрелял четверых сослуживцев

Сотрудник Центральной резервной полиции Индии Ритеш Ранджан ночью в понедельник открыл огонь по семерым сослуживцам из АК-47. Об этом сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в деревне Лингалапалли в районе Сукма. Ранджан расстрелял четверых коллег, еще трое ранены и доставлены в государственную больницу. Точный мотив стрельбы не установлен, расследование продолжается.

В полиции предположили, что полицейский страдал от эмоционального стресса. «Эмоциональный стресс привел к психологическому дисбалансу и констебль Ритеш Ранджан в приступе гнева открыл огонь по своим коллегам», — сказал представитель Центральной резервной полиции.

25 октября 2019 года в России рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.