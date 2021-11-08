Анджелина Джоли осудила запрет «Вечных» из-за сцены однополого поцелуя

Голливудская актриса Анджелина Джоли осудила запрет фильма «Вечные» из-за наличия в нем сцены однополого поцелуя. Об этом сообщает портал news.com.au.

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Артистка назвала невежеством то, что в ряде стран картину решили не показывать и пожалела зрителей, которые не смогут оценить новый блокбастер. «Но я горжусь, что Marvel отказались вырезать эти сцены. Я до сих пор не понимаю, как в современном мире существуют люди, которые не хотят видеть всю красоту семьи Фастоса, их семейных отношений и любви», — высказалась Джоли.

6 ноября стало известно, что кинокомикс режиссера Хлои Чжао не будет показан в Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Катаре и Омане, где потребовали вырезать все сцены интимной близости между персонажами и другие эпизоды. В результате студия Disney решила не выпускать киноленту в прокат в этих странах.

В прошлом году актер Хааз Слейман рассказал, что в «Вечных» покажут пару геев с ребенком. Артист пояснил, что исполнит в картине роль супруга супергероя Фастоса, в образе которого предстанет Брайан Тайри Генри. На вопрос журналиста о том, покажут ли в фильме однополый поцелуй, Слейман ответил положительно.