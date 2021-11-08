В Екатеринбурге приступили к реконструкции Калиновского моста

Реконструкцию Калиновского моста начали в Екатеринбурге после десяти лет ожиданий

После десяти лет ожиданий в Екатеринбурге приступили к первому этапу реконструкции Калиновского моста. Как уточняет «Комсомольская правда», на проведение работ из федерального бюджета было выделено 600 миллионов рублей.

Согласно имеющимся данным, проводить реконструкцию будут по принципу Макаровского: сначала построят новые эстакады, затем — разберут мост. Движение при этом перекрывать не планируется.

Активная фаза строительных работ может начаться лишь в 2022 году, поскольку сейчас строители занимаются выносом коммунальных сетей, которых очень много.

Рассказывая о работах, пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчан уточнила, что контракт на реконструкцию моста был заключен на конкурсной основе. «До этого подрядчик вел подготовительные работы», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге обновят главный туристический маршрут города — «Красную линию». Изменения в маршрут будут внесены к 2023 году по итогам народного голосования, проведенного среди горожан.