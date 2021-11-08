В Госдуме назвали лучший способ ускорить темпы вакцинации в России

Лучший способ мотивировать россиян привиться от COVID-19 и тем самым ускорить темпы вакцинации в России — это посмотреть на статистику смертности при коронавирусе. Такое решение назвал депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Его слова в понедельник, 8 ноября, приводит NEWS.ru.

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Так он прокомментировал заявление известного российского вирусолога, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова, выступившего за принудительную вакцинацию в России.

Леонов также отметил, что как врач он считает вакцинацию в нынешних условиях необходимой. «Чем больше людей будут вакцинироваться, тем меньше у нас будет проблем с оказанием медицинской помощи тем пациентам, которые страдают COVID-19», — отметил он.

По данным на 8 ноября за прошедшие сутки в России выявили 39,4 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 8 834 495.