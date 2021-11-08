Массовая драка c палками и бутылками в Москве попала на видео

Появилось видео массовой драки с применением палок и бутылок на востоке Москвы

На востоке Москвы массовая драка, участники которой были вооружены оказавшимися рядом палками и бутылками, попала на видео. Ролик, на котором запечатлен конфликт, появился в Telegram-канале «112».

Инцидент произошел ночью с 5 на 6 ноября на Саянской улице. Отмечается, что драка с применением подручных средств началась из-за того, что молодых людей возмутила шумная компания возле одного из домов.

По данным РЕН ТВ, прибывшие полицейские задержали девять человек. Троих мужчин госпитализировали. У одного пострадавшего оказалась колото-резанная раны груди и руки, у еще двух диагностировали травмы головы.

В подмосковном Домодедове подрались более двух десятков человек. На опубликованных кадрах видно, как дерутся десятки людей.