Обнаженные студенты снялись для календаря на улице

Британские учащиеся Кембриджского университета устроили откровенную съемку на улице для календаря в поддержку благотворительных организаций Jimmy's Cambridge, Teenage Cancer Trust, Student Minds и Rainforest Trust. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 78 студентов снялись голыми на территории учебного заведения и в различных популярных местах города Кембридж, чтобы заработать деньги с продажи календаря. Отмечается, что в фотосессии приняли участие спортсмены из команд Кембриджского университета. Среди них, например, гимнасты, футболисты, теннисисты, пловцы и волейболисты, а также хоккеисты, боксеры и другие.

На размещенных кадрах мужчины и женщины позируют обнаженными, прикрывая оголенные части тела спортивным оборудованием. «Мы использовали атрибуты нашего вида спорта, чтобы сохранить некоторую скромность, несмотря на наготу», — заявили участники съемки.

Отмечается, что автором снимков для календаря Cambridge Blues Naked, который выпускается ежегодно, выступил фотограф Эндрю Вилкинсон (Andrew Wilkinson). По его словам, съемка каждого спортсмена длилась около 15 минут. «Мы немного переживали, потому что приходилось раздеваться на публике. Не хотелось никого оскорблять. К счастью, за все время нам повстречались только пара бегунов и людей с собаками», — заключил Вилкинсон.

В октябре 2019 года студенты Сиднейской школы ветеринаров также сфотографировались голыми для календаря в поддержку благотворительной организации по борьбе с психическими расстройствами Black Dog Institute. На протяжении десяти лет учащиеся ежегодно выпускают подобный календарь, который позволяет собрать пожертвования в размере 100 тысяч австралийских долларов (5,2 миллиона рублей).