На французских полицейских напал с ножом выкрикивавший имя пророка злоумышленник

МВД Франции рассматривает версию о теракте в связи с нападением на полицейских в Каннах

На французских полицейских в Каннах совершил нападение злоумышленник, выкрикивавший имя пророка. Об этом сообщает BFM TV.

Мужчина напал на правоохранителей недалеко от центрального комиссариата, пока те находились в машине. Он открыл дверь автомобиля и попытался ранить ножом сначала одного сотрудника полиции, а затем его напарника. Один из полицейских применил огнестрельное оружие. Состояние злоумышленника оценивается как критическое.

МВД Франции поручило расследование судебной полиции Ниццы. В министерстве рассматривают версию о теракте.

В октябре французские правоохранители в сотрудничестве со спецслужбами США задержали исламиста, пытавшегося купить автомат Калашникова. Американская разведка узнала, что 27-летний гражданин из департамента Сена-Сен-Дени (к северу от Парижа) с помощью даркнета вышел на связь с продавцами оружия, и доложила об этом французским коллегам.