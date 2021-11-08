Байден заявил о выполненном обещании Путину

Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому коллеге Владимиру Путину обещание привлечь киберпреступников к ответственности.

«Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня», — заявил он.

По словам политика, Соединенные Штаты используют всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам и укрепить защиту в стране. Он добавил, что Вашингтон намерен бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа.

Байден подчеркнул, что США используют международное сотрудничество для того, чтобы «разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США предложили вознаграждение за информацию о хакерах группировки DarkSide, которую считают ответственной за недавнюю атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. По его словам, Госдеп объявил награду в размере десяти миллионов долларов за данные о местонахождении или личностях лидеров преступной организации.