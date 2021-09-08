Байден на год продлил чрезвычайное положение в США из-за угрозы выборам

Байден продлил указ о чрезвычайной ситуации и санкциях за вмешательство в ход выборов

Президент США Джо Байден на год продлил действие указа о чрезвычайной ситуации, который предусматривает применение санкций в одностороннем порядке против иностранных лиц и организаций за вмешательство в ход выборов. Заявление, распространенное Белым домом, приводит ТАСС.

На основании исполнительного указа 13848 Вашингтон несколько раз вводил ограничения против российских граждан и компаний в связи с приписываемым вмешательством в избирательный процесс, несмотря на то, что Москва многократно отвергала обвинения.

Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы Джо Байден Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress

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Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении в результате утечки документы сообщило, что высшее российское руководство якобы санкционировало секретную шпионскую операцию, целью которой была поддержка Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.

Опасения США

В заявлении Белого дома отмечается, что в последние годы развитие цифровых технологий создало значительные уязвимости и усилило риск угрозы зарубежного вмешательства.

Американский лидер заявил, что распространение пропаганды и дезинформации продолжает угрожать национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому Вашингтон принимает соответствующие меры.

Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США Джо Байден Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress

Байден подчеркнул, что по этой причине оставляет в силе указ о чрезвычайном положении, который действует с 12 сентября 2018 года. Документ был подписан президентом США Дональдом Трампом и предполагает регулярную оценку угроз со стороны директора национальной разведки о риске вмешательства в выборы.

Также Госдепартамент и Министерство Финансов должны предоставлять главе государства рекомендации о введении санкций в отношении причастных лиц. Распоряжение также предполагает применение «дополнительных мер» против государств, которые подрывают экономику Соединенных Штатов или вмешиваются в нее.

Ранее в июле Байден заявил, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Также Байден заявил об «угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».

Реакция в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал продление указа о чрезвычайном положении. Он подчеркнул, что Вашингтон строит политику на параноидальных и бездоказательных предположениях.

Доказательствами не располагают, зато параноидальной болтовней насчет России располагают в избытке, и на этой основе принимают решения и строят политику Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Россия, в свою очередь, также обвиняет западные страны во вмешательстве в выборы, в частности речь идет о грядущем голосовании в Госдуму. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что орган регулярно фиксирует попытки западных структур дискредитировать выборную кампанию в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также рассказала о «мероприятиях» западных стран, направленных на дискредитацию выборов.

