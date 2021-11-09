Зеленский рассказал о своих самых любимых анекдотах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем украинской письменности и языка, который отмечается в республике 9 ноября. Он рассказал о любви к родному языку в публикации в своем официальном Instagram-аккаунте.

Зеленский подчеркнул, что украинский язык является «украшением, которое придает очарование всему». Он назвал колыбельные на родном языке самыми ласковыми, а стихи — самыми романтичными.

«Анекдоты — самые забавные. Диалоги — самые откровенные. Песни — самые душевные. А признания на украинском языке в любви — самые ярые», — подчеркнул президент страны.

Кроме того, Зеленский назвал украинский язык непобедимым.

В интервью американскому телеканалу CNN Зеленский заговорил на смеси украинского и английского языков. «Я запитав very directly», — начал высказываться он.

Ранее Зеленский назвал условие для открытия русских школ на Украине. Он подчеркнул, что его часто спрашивают, как решить проблему об образовании на других языках. «Я говорю — надо просто уважать друг друга, и все будет нормально», — отметил президент Украины.