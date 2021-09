Зеленский заговорил на смеси украинского и английского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обсуждении с американским коллегой Джо Байденом членства республики в НАТО. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNN.

Рассказывая о повестке беседы с президентом США, Зеленский перешел на смесь украинского и английского языков, заговорив сначала на одном, а потом на другом: «Я запитав very directly. I asked president Biden very directly, what about NATO, what about Ukraine in NATO?» («Я спросил очень прямо. Я спросил президента Байдена очень прямо: что насчет НАТО, что насчет Украины в НАТО?»).

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

Зеленский отметил, что во время переговоров с американским лидером Североатлантический альянс и украинское членство в нем обсуждались в течение 20 минут. По его словам, Байден согласился с необходимостью вступления Киева в НАТО, но при этом обозначил, что решение будет принимать не только он.

Ранее президент Зеленский предрек Европейскому союзу и НАТО потери, которые они понесут, если не примут Украину в свои ряды. Он подчеркнул, что в этом случае их ждет постепенное ослабление.

В конце августа украинский президент утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Она определяет основные направления внешней политики республики. В их число вошли обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, курс на членство в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.