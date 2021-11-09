Кондуктор выгнала беременную россиянку из автобуса

В Башкирии кондуктор выгнала из автобуса россиянку на девятом месяце беременности. Об инциденте женщина рассказала на сайте электронной приемной органов власти республики.

«Я нахожусь на девятом месяце беременности, хотя кондуктора это не остановило. Войдя в автобус, услышала, как она громко орет на мужчину. Потом уже досталось мне, когда попыталась купить билет картой, через телефон. У нее что-то произошло с терминалом», — рассказала россиянка.

Она добавила, что кондуктор обвинила ее в неполадках с терминалом для оплаты, а после — выгнала из автобуса, отказав в бесплатном проезде из-за поломки оборудования.

По словам женщины, она дождалась следующего автобуса, где смогла оплатить билет. «Ситуация была для меня максимально некомфортной», — заключила она.

Ранее в Казани кондуктор высадила мальчика-инвалида из автобуса из-за 27 рублей. По словам отца ребенка, женщина пнула и нецензурно обругала его 12-летнего сына. Мальчику пришлось идти до школы пешком.

В России 7 марта вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Закон касается детей, не достигших 16-летия. Этим же законом контролеров наделили правом требовать у безбилетников документы.