Азиатских детей решили сделать грамотными с помощью мусора

Детей на острове Ява в Индонезии решили сделать более грамотными с помощью мусора. Сотрудники одной из библиотек предложили школьникам обменять отходы на книги, чтобы привить любовь к чтению и сделать планету чище. Об этом пишет Reuters.

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Акцию организовала местная жительница Раден Роро Хендарти (Raden Roro Hendarti). Она оборудовала на трехколесном фургоне передвижную библиотеку и ежедневно развозит по улицам детскую литературу. В коллекции шесть тысяч книг, которые можно получить в обмен на пластиковые стаканчики, целлофановые пакеты и прочий мусор. Каждую неделю женщине удается собрать около 100 килограммов отходов — их она сортирует и сдает на переработку.

Раден видит свою миссию в развитии грамотности азиатских детей и в приобщении их к спасению планеты. Некоторые постоянные посетители ее библиотеки специально ходят по деревне в поисках мусора, чтобы взять очередную книгу. Текущий уровень грамотности среди жителей Индонезии старше 15 лет — 96 процентов. Однако в сентябрьском отчете Всемирный банк прогнозирует, что на фоне пандемии он может резко снизиться и оставить 80 процентов молодежи неспособными к минимальным навыкам чтения, установленным Организацией экономического сотрудничества и развития.

Другая азиатская страна решила защищаться от коронавируса с помощью мусора. Таиланд столкнулся с дефицитом средств индивидуальной защиты и начал производить антиковидные костюмы для пребывания в опасных зонах из переработанных отходов. Подобные комбинезоны не считаются стерильными, но обеспечивают минимальную защиту от заражения.