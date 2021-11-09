Выявлен новый фактор риска диабета

Исследователи из Швеции выяснили, что повышенное содержание в крови белка галектина-1 связано с увеличением риска развития диабета 2 типа. Посвященная новому фактору риска заболевания статья ученых опубликована в журнале Diabetologia.

Галектин-1 участвует в регуляции воспаления жировых клеток в теле. Ранее было выдвинуто предположение, что он участвует в патофизиологических механизмах, связанных с развитием диабета 2 типа — так, было выявлено, что его наличие связано с повышенными уровнями инсулина. Исследователи из Гетеборгского и Лундского университетов проанализировали образцы крови более четырех тысяч участников лонгитюдного (долгосрочного) исследования, собранные в 1991-1994 годах. Ученые оценили, насколько соотносятся уровни галектина-1 с развитием диабета 2 типа на протяжении последующих 18 лет и установили положительную корреляцию. В то же время отмечают исследователи, не стоит рассматривать уровень галектина-1 как предсказательный инструмент при прогнозировании диабета.

В то же время, проанализировав данные другого лонгитюдного исследования, специалисты показали, что повышенный уровень галектина-1 связан с меньшим уровнем повреждения почек у диабетиков с избыточным весом и повышенной невосприимчивостью к инсулину. «Моя личная теория — действие галектина-1 в почках связано с воспалительными процессами, в то время как в жировых тканях оно больше связано с метаболическими процессами», — отмечает один из исследователей Эммануэль Фрик.