На российской трассе в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в ДТП погибли четверо взрослых и ребенок

В Верхнемамонском районе Воронежской области в результате аварии на трассе М-4 «Дон» погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, среди погибших есть ребенок. ДТП на российской трассе произошло из-за того, что водитель Lada двигался по встречной полосе — в результате произошло столкновение с автомобилем Toyota.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее на трассе в Ивановской области столкнулись легковой автомобиль и автобус — пострадали 12 человек. Авария произошла из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля Ford. Девять пострадавших были пассажирами автобуса, два — легкового автомобиля.

По мнению автоэксперта Шкуматова, высокая смертность на российских дорогах связана с отсутствием барьерных ограждений для разделения встречных полос, с отсутствием освещения и небольшим количеством регулируемых пешеходных переходов.