В Киеве рассказали о «ласковой украинизации» населения

В основе закона Украины о государственном языке лежит «ласковая украинизация». Об этом уполномоченный по защите государственного языка республики Тарас Кремень рассказал в интервью изданию «Сегодня».

Он отметил, что одной из задач украинского государства является создание лучших условий для свободного общения жителей страны.

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По словам Кременя, те, кто сможет общаться таким образом, получат доступ к образовательным, информационным, медицинским и государственным услугам.

При этом омбудсмен пожаловался на то, что «российская пропаганда» сделала из него «языкового инквизитора» и «карателя», прибегающего к «немыслимым действиям».

Ранее Тарас Кремень назвал украинский язык «кодом нации», а его использование во всех сферах общественной жизни — данью уважения народу Украины. Противников украинизации он попросил покинуть страну.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ сделал его использование обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

В июле 2021 года Конституционный суд (КС) страны признал нормы закона правомерными и обязал владеть украинским языком всех граждан республики без исключения. В это же время профильный комитет Верховной рады отклонил поправки к документу, которые предполагали возвращение образования на русском и отмену штрафов за нарушение языкового законодательства.