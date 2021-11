Сара Джессика Паркер отреагировала на комментарии по поводу ее возраста

Американская актриса Сара Джессика Паркер отреагировала на комментарии по поводу возраста. Интервью с ней опубликовал журнал Vogue.

56-летняя артистка назвала женоненавистнической болтовней критику ее внешности. Она отметила, что подобные комментарии поступают и в адрес ее коллег по сериалу «Секс в большом городе». По словам звезды, на женские седые волосы обращают больше внимания, чем на мужские, а в социальных сетях люди постоянно указывают на то, что у Паркер появились морщины.

«Каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин, у нее мало морщин". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы были в гармонии с собой. Как будто им нравится, когда мы испытываем боль из-за того, кем мы являемся. Причем неважно, предпочитаете ли вы стареть естественным образом или что-то делаете со своей внешностью», — высказалась актриса. Она добавила, что не может просто исчезнуть или остановить старение.

В январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That («А затем») будет состоять из десяти эпизодов.