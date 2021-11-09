Мужчина сбросил 20 килограммов за пять месяцев и раскрыл секрет успеха

41-летний мужчина из Великобритании сбросил 20 килограммов за пять месяцев и раскрыл секрет успеха. Его историю публикует Men’s Health.

Самуэль Баптист рассказал, что всегда старался поддерживать себя в форме: регулярно играл в футбол, совершал пробежки и ходил в спортзал. «Я всегда вел активный образ жизни, но все труды шли насмарку из-за неправильного питания. Я ел много печенья и не понимал, как это влияет на меня», — поделился он.

К 41 году мужчина весил уже 106 килограммов. Он признался, что потерял былое ощущение легкости в движениях, а после каждой тренировки ему требовалось все больше времени на восстановление. Чтобы сбросить вес, британец записался в группу для худеющих, где ему расписали новую диету и план упражнений. «Мне сразу же сказали отказаться от большей части углеводов вроде макарон, риса и картошки, и заменить их полезными овощами, вроде брокколи», — рассказывает он.

Кроме того, в каждый прием пищи Баптист включил яйца, курицу или стейк и белковые йогурты. Он начал по пять дней в неделю заниматься силовыми и кардиоупражнениями, и полностью исключил из рациона печенья и шоколад, которые прежде были его постоянными спутниками.

Новые спортивные нагрузки и диета помогли Баптисту избавиться от девяти лишних килограммов в первый же месяц, а всего за пять месяцев занятий он сбросил 20 килограммов. Он утверждает, что недавнее медицинское обследование показало, что теперь его шансы заболеть диабетом или получить сердечный приступ составляют менее полутора процентов. «Перестаньте размышлять и переходите к действиям», — советует он людям, которые испытывают те же проблемы, которые были у него.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии сбросил 34 килограмма за год и поделился своим методом похудения. Вес индийца перевалил за 100 килограммов, когда он решил изменить рацион питания.