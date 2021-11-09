Убийце российского бизнесмена и его сына вынесли приговор

Преступника из Оренбурга приговорили к 19 с половиной годам за участие в четырех убийствах

В Оренбургской области к 19 с половиной годам колонии строгого режима приговорен 24-летний член местной преступной группировки, участвовавший в убийстве четырех человек. Об этом во вторник, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, весной 2015 года он совершил поджоги двух легковых автомобилей, затем в период с декабря 2016-го по июль 2017 года вместе с подельниками, для оттачивания навыков, похитил двух мужчин без определенного места жительства и принял участие в их убийстве. В январе 2018-го злоумышленник совершил убийство российского бизнесмена, а после застрелил его сына, не пожелав оставлять свидетелей.

С убийцей было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Оно расследовалось по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 105 («Убийство») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

Как сообщает издание Orenday.ru, речь идет об участнике банды киллеров Викторе Белкине. Во время последнего слова он не стал просить прощения у вдовы и матери погибших. Вынесенный ему вердикт возмутил многих жителей региона.

31 августа сообщалось, что в Тюмени суд вынес приговор по делу о заказном убийстве владельца АЗС Сергея Княжева, которого расстреляли 8 октября 2015 года на улице города.