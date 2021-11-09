Медики опровергли популярный миф о глубине сна

Медики из больницы Лозаннского университета в Швейцарии развеяли один из популярных мифов о связи глубины сна и волн активности головного мозга, пишет Medical Xpress.

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Они развеяли миф о том, что при медленных волнах активности головного мозга человек погружен в глубокий сон. В течение долгого времени врачи считали, что определить глубину сна можно, наблюдая за мозговыми волнами по показаниям электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

В ходе исследования эксперты изучили данные десяти пациентов с бессонницей и 20 человек с хорошим сном. Ученые неоднократно будили добровольцев, чтобы получить мгновенную обратную связь и отследить качество сна на разных стадиях.

У страдающих бессонницей тесты показали совпадение между сном как с медленными мозговыми волнами, так и с быстрыми. Это говорит о том, что они одновременно бодрствовали и спали. По мнению специалистов, это опровергает представления, что медленные волны обязательно указывают на глубокий сон.

Они также обнаружили, что люди, не имеющие проблемы со сном, испытывали наиболее легкий сон в течение первых двух часов. Также выяснилось, что люди с бессонницей часто спят в то время, когда, по их мнению, они бодрствуют. Таким образом, они спят больше, чем им кажется.

Ранее российские ученые создали технологию, которая записывает и воссоздает сны с помощью нейрогарнитуры.