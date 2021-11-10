В Петербурге похитители квартир алкоголиков попали под суд

Мошенники в Петербурге похитили квартиры у страдавших алкоголизмом на сумму 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге под суд попали восемь человек, которые занимались хищением недвижимости у людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Причиненный злоумышленниками ущерб оценили на сумму более 15 миллионов рублей, сообщается на сайте местной прокуратуры.

По данным следователей, обвиняемые в период с 2012 по 2019 год оставили без жилья четырех петербуржцев. Они выбирали собственников, которые вели асоциальный образ жизни, страдали алкоголизмом и могли быть подвергнуты внушаемости из-за физического состояния. Злоумышленники похищали владельцев жилья и переписывали объекты на одного из участников группы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленников. В их отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество»), пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство»), пунктам «а, в, з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Дело будет рассмотрено в Колпинском районном суде. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В феврале 2020 года в Башкирии поймали банду из четырех мошенниц, которые в 2018-2019 годах присвоили шесть чужих квартир на сумму более 16,5 миллиона рублей. Женщины выбирали недвижимость, собственники которой вели асоциальный образ жизни, не имели родственников или подолгу находились в местах лишения свободы.