Популярная кинодостопримечательность разрушилась от дождей и рухнула в море

Скала в графстве Дорсет, популярная по сериалу Broadchurch, откололась и сползла в море

Большая часть популярной скалы в Вэст-Бэй графства Дорсет (Великобритания) разрушилась от дождей и рухнула в море. Происшествие засняли на видео, ролик и подробности случившегося опубликовал Daily Mail.

Во вторник, 9 ноября, огромный кусок скалы весом 500 тонн откололся от высокого 120-футового (около 37 метров) берега на Восточном пляже в населенном пункте Вест-Бэй. Отмечается, что место сыграло роль города Бродчерч в одноименном британском детективном сериале Broadchurch (в русском варианте «Убийство на пляже» — прим. «Ленты.ру»). Пляж часто показывался в эпизодах и стал особенностью киноленты.

На кадрах видно, как кусок скальной стенки медленно откалывается и сползает вниз в море, поднимая огромный столб пыли и грязи. После обрушения пляж завалило огромным количеством камней и щебня. Офицеры береговой охраны изучили место происшествия и установили кордон, чтобы не подпускать людей к достопримечательности.

Сообщается, что в этом месте часто случаются оползни. На пористую породу скал воздействуют дожди, сильные ветра и солнце, разрушая песчаник и вызывая внезапные обвалы.