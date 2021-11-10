Глава Минздрава заявил о дефиците медицинского кислорода в ряде регионов

В 12 российских регионах сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он отметил, что в этих регионах прогнозируется запас кислорода до двух суток. Также Мурашко подчеркнул, что ситуация с медицинским кислородом в трех из этих регионов контролируется в ручном режиме ежедневно.

Ранее министр сообщил, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих. Кроме того, значительно быстрее развивается так называемая фаза осложнения у пациентов. На данный момент в России госпитализированы 258 тысяч человек.