Польша предложила не пускать самолеты с Ближнего Востока в Белоруссию

Самолеты из стран Ближнего Востока стоит не пускать в Белоруссию. Такую меру в связи с появлением толп ближневосточных мигрантов на белорусско-польской границе предложил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду, 10 ноября, в Варшаве. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.

«Мы должны говорить о том, чтобы заблокировать полеты из стран Ближнего Востока в Белоруссию», — приводит агентство его слова.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша считает события на границе с Белоруссией политическим шантажом со стороны Минска и Москвы.

8 ноября толпа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на границе Белоруссии и Польши и попыталась преодолеть заграждения. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве уточнили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.

