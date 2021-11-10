МИД отреагировал на гибель российского дипломата в Берлине

Сообщения о связи российского дипломата Кирилла Жало, найденного погибшим в Берлине, с ФСБ — это конспирологические дикие теории немецких СМИ. Так отреагировала на соответствующие заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

В ответ на вопрос о возросшем интересе медиа Германии к гибели сотрудника российского посольства спустя три недели с момента происшествия дипломат назвала указанные сообщения информационной отравой, для подготовки которой Берлину потребовалось время. «Ни к какому информационному профессиональному освещению вопроса это не имеет никакого отношения», — подчеркнула она.

5 ноября сообщалось, что Жало нашли мертвым около российского посольства в немецкой столице. Предположительно, он выпал с одного из верхних этажей здания диппредставительства на Беренштрассе. Впоследствии ряд СМИ заявили, что отец погибшего — ключевой генерал ФСБ. По версии служб безопасности Германии, сам Жало был агентом ФСБ под прикрытием.