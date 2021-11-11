Российский режиссер Кирилл Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
После погашения ущерба Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества кинематографиста. Уточняется, что Серебренников также оплатил штраф в размере 800 тысяч рублей.
Летом прошлого года обвиненного в мошенничестве режиссера приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года, Алексей Малобродский — два года. Имущество обвиняемых осталось под арестом.
Суд также взыскал с фигурантов дела 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа». Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры, которую следствие обвиняло в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.