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Кирилл Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба

Суд снял арест с имущества Серебренникова, который возместил 128 миллионов рублей ущерба
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Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Российский режиссер Кирилл Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После погашения ущерба Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества кинематографиста. Уточняется, что Серебренников также оплатил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Летом прошлого года обвиненного в мошенничестве режиссера приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года, Алексей Малобродский — два года. Имущество обвиняемых осталось под арестом.

Суд также взыскал с фигурантов дела 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа». Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры, которую следствие обвиняло в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.

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