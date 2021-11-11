Суд снял арест с имущества Серебренникова, который возместил 128 миллионов рублей ущерба

Российский режиссер Кирилл Серебренников возместил государству 128 миллионов рублей ущерба. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

После погашения ущерба Мещанский суд Москвы снял обеспечительный арест с имущества кинематографиста. Уточняется, что Серебренников также оплатил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Летом прошлого года обвиненного в мошенничестве режиссера приговорили к трем годам условного заключения. Другие фигуранты дела также получили условные сроки: Юрий Итин — три года, Алексей Малобродский — два года. Имущество обвиняемых осталось под арестом.

Суд также взыскал с фигурантов дела 129 миллионов рублей по иску Министерства культуры. Их признали виновными в рамках уголовного дела о хищении средств, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа». Софию Апфельбаум, бывшую чиновницу Министерства культуры, которую следствие обвиняло в соучастии в мошеннической схеме, признали виновной в халатности.