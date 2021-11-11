В Минэнерго заметили рост чиста аварий на энергообъектах

«Известия»: в России за неделю число аварий на энергообъектах достигло 103

В России участились аварии на энергообъектах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэнерго Евгения Грабчака.

По подсчетам ведомства, только за неделю с 11 по 18 октября число аварий достигло 103. Из них 90 инцидентов произошло в электроэнергетике, в газовой промышленности — пять, в нефтяной — одна.

В Минэнерго уточнили, что большинство таких случаев либо прошли без последствий для потребителей, либо не являлись критичными. Более того, по нормативам даже незначительное изменение нормального режима работы энергетической системы классифицируется как авария, а риск его возникновения — как аварийная ситуация.

Причинами аварий эксперты считают человеческий фактор, повышение нагрузки на сеть и климатические условия. Также, по их мнению, предстоящей зимой число инцидентов может вырасти.

22 октября из-за непогоды в Ленинградской, Новгородской и Псковских областях больше шести тысяч человек остались без света. На ликвидацию аварий направляли 317 человек и 97 единиц техники.

В феврале в Нижнем Новгороде произошел резкий скачок напряжения в бытовой сети. В результате одновременно вышла из строя почти вся бытовая техника в 426 квартирах микрорайона Верхние Печеры.