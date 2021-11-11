«Роснефть» выплатила дивиденды за первое полугодие 2021 года

Компания «Роснефть» завершила выплату дивидендов за первое полугодие 2021 года, которые были утверждены акционерами на внеочередном Общем собрании НК 30 сентября 2021 года.

Дивиденды перечислены держателям 99,98 процента акций общества. Общая сумма выплат составила 191 042,72 миллиона рублей.

Владельцам акций, чьи ценные бумаги учитываются в реестре акционеров, дивиденды перечислены раньше окончания срока, установленного решением Общего собрания акционеров «Роснефти».

«Роснефть» является одной из самых надежных и перспективных компаний на российском рынке. То, что компания из года в год выплачивает промежуточные дивиденды, несомненно, привлекает инвесторов к ее ценным бумагам и соответствует лучшим мировым практикам», — отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он подчеркивает, что коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли — 50 процентов. «Учитывая последние результаты, а также то, что нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10 процентов. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения», — добавил эксперт.

В конце октября капитализация «Роснефти» на Московской бирже впервые в истории превысила 7 триллионов рублей. Кроме того, капитализация компании на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в 100 миллиардов долларов. По этому показателю «Роснефть» обогнала британскую bp и норвежскую Equinor.

Результат стал возможным благодаря тому, что акции крупнейшей российской нефтяной компании достигли на биржевых торгах нового исторического максимума: 27 октября они взлетели до 665,7 рубля за штуку на Мосбирже и до 9,53 доллара за GDR на Лондонской бирже.

Ценные бумаги компании демонстрируют одну из лучших динамик роста среди публичных компаний нефтегазового сектора РФ. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,8 раза, с начала 2021 года — на 50 процентов.

Как отмечает эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин, важными факторами роста, которые выделяют инвесторы и аналитики, являются снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, реализация флагманского нефтяного проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли.

Ранее в 2021 году аналитики Bank of America выпустили отчет, в котором представили список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). «Роснефть» стала единственной в этом списке из компаний энергетического сектора.

Компания платит дивиденды дважды в год в размере 50 процентов от чистой прибыли компании по МСФО. В первом полугодии 2021 года «Роснефть» заработала 382 миллиарда рублей прибыли. Этот показатель стал рекордным для компании за январь-июнь и более чем в 2,5 раза превысил уровень чистой прибыли, полученной по итогам всего 2020 года.

В июле 2021 года «Роснефть» также досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в общем размере 73,55 миллиарда рублей.

