Умер барабанщик группы Moody Blues

Умер сооснователь и барабанщик британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж. Об этом сообщает издание The Sun в четверг, 11 ноября.

Музыкант скончался в возрасте 80 лет. Причина его смерти не уточняется.

Эдж был единственным участником коллектива, который оставался в нем с момента его основания. В 2018 году он прекратил гастролировать, а до этого перенес несколько инсультов.

Музыкант родился 30 марта 1941 года в Рочестере. В 1964 году он сформировал группу The R&B Preachers, которая впоследствии стала Moody Blues. В 1974 году барабанщик также выпустил свою первую сольную песню, а вскоре вышел и его дебютный альбом Kick Off Your Muddy Boots.

За свою карьеру Moody Blues записали несколько известных хитов. Среди них, например, такие песни, как Nights in White Satin и Your Wildest Dreams. Всего коллектив продал 70 миллионов копий своих альбомов, а их последняя пластинка вышла в 2003 году. В 2018 году Moody Blues включили в Зал славы рок-н-ролла.