Родственнику снимавшего порно со школьницами депутата дали условный срок

В Омской области суд приговорил к двум годам лишения свободы условно родственника депутата села Покровка Алексея Анищенко, снимавшего порно со школьницами. Об этом сообщает «Город55».

Установлено, что родственник Анищенко угрожал журналисту расправой и толкнул оператора, который пытался снять его на видео. Мужчина упал, камера разбилась.

Суд признал дебошира виновным по част 3 статьи 144 УК РФ («Воспрепятствование законной деятельности журналистов, соединенное с повреждением их имущества») и осудил на два года условно с испытательным сроком в два года.

Ранее экс-депутата КПРФ Анищенко и его супругу обвинили в съемке порнороликов с двумя школьницами. По версии следствия, чета платила 15- и 17-летней девочкам по три тысячи рублей за участие в съемках. Затем ролики продавали в интернете. Впоследствии Анищенко был лишен статуса депутата, однако отмечалось, что причиной послужило не уголовное дело, а нарушение федерального закона: он не отчитался о доходах.

